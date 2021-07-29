Вашингтон, 29 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В честь своего 30-летия тюнинг-ателье Hennessey Performance выпустило особую версию 1000-сильного Chevrolet Camaro под названием Camaro ZL1 или Exorcist. Демонстрационное видео с моделью размещено на YouTube-канале компании.

Hennessey Performance Chevrolet Camaro Exorcist

«Camaro ZL1 включает в себя наш безупречно разработанный и откалиброванный мотор на 1014 л. с., а также особый дизайн Hennessey 30th Anniversary», — говорится в сообщении.

Тираж модели будет ограничен 30 моделями. Стоимость одного автомобиля составит 135 тыс. долларов (около 9,9 млн рублей).

Внешне юбилейный Exorcist выделяется уникальной красно-чёрной схемой окраски кузова и наклейками на крыльях с числом «30». Шасси каждой модели присвоен индивидуальный порядковый номер — от 1 до 30.

Под капотом автомобиля «трудится» компрессионный мотор V8 мощностью 1014 л. с. (1197 Нм). Максимальная скорость машины составляет 349 км/ч.

Ранее компания Lamborghini выпустила 15-тысячную модель кроссовера Urus. Первое такое авто сошло с заводского конвейера три года назад.

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