Неклиновский район, Ростовская область, 29 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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Трагедия произошла в селе Натальевка Неклиновского района в ночь на 22 июля. Ребёнок, гостивший у дедушки и бабушки, почувствовал резкую боль в области головы и тошноту. Мальчика доставили в больницу в состоянии комы. Однако врачи спасти ребёнка не смогли.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается.