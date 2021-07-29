Пекин, 29 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В настоящее время правительство Китая строит вторую базу для запуска ядерных боеголовок на западе страны. По данным исследования Федерации американских ученых (FAS), данный факт ставит под сомнение приверженность Пекина стратегии «минимального сдерживания». Об этом 29 июля сообщил телеканал Nine News.

Kremlin.ru В Китае

Новая ракетная база в китайском Синьцзяне, обнаруженная с помощью спутниковых снимков, в конечном итоге может включать до 110 пусковых шахт, говорится в отчете, опубликованном FAS 26 июля.

Отмечается, что это уже вторая находка в этом месяце, после того как американские ученые обнаружили еще одну строящуюся базу, в соседней провинции Ганьсу. Данный объект, по предварительным оценкам, располагает 120 шахтами для запуска.

Вместе эти два объекта означают «самое значительное расширение китайского ядерного арсенала за всю историю», говорится в исследовании FAS.

Сообщается, что журналисты американского телеканала CNN уже обратились к министерству иностранных дел и министерству обороны Китая с просьбой прокомментировать отчет FAS.