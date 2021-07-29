Канберра, 29 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, в штате Западная Австралия умер первый человек, прошедший процедуру эвтаназии в соответствии с недавно принятым в штате законом о добровольном уходе из жизни. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Эвтаназия

Смерть неназванного человека подтвердил у себя на странице в соцсети Facebook премьер-министр штата Марк Макгоуэн.

«Мы приняли эти законы, чтобы неизлечимо больные жители Западной Австралии, которые страдают, могли сделать осознанный выбор и достойно уйти из жизни», — написал Макгоуэн.

Личность человека раскрыта не была. В свою очередь Макгоуэн призвал людей уважать частную жизнь умершего и его семьи.