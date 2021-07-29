Караванг, Индонезия, 29 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Hyundai Motor Group и ее партнер LG Energy Solution Ltd создадут совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей в Каваранге (Индонезия), сообщает Antara.

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Компании подписали меморандум о взаимопонимании с правительством Индонезии для создания совместного предприятия в Караванге.

Hyundai Motor Group и LG Energy Solution инвестируют в общей сложности $1,1 млрд в строительство завода по производству аккумуляторов в Караванге.

Караванг был выбран в том числе потому, что Индонезия является одним из крупнейших в мире производителей никеля — основного сырья для производства батарей.

Новый завод будет построен на площади 330 000 квадратных метров. Строительство завода планируется начать в четвертом квартале 2021 года и завершить в первой половине 2023 года. Ожидается, что массовое производство аккумуляторов на новом предприятии начнется в первой половине 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Австралии готовы заплатить высокую цену за возможность покинуть Индонезию и вернуться домой, чтобы не заразиться коронавирусом.