Бразилиа, 29 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Бразилии в некоторых районах южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, сообщает портал G1, видео выпавшего снега опубликовано в Telegram.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3332407" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Отмечается, что снег выпал как минимум в 13 городах штата, в ряде районов прошел град. В южном штате Санта-Катарина 28 июля столбики термометров там опускались почти до — 8 градусов Цельсия.

По данным синоптиков, самые низкие температуры могут быть зарегистрированы в южных регионах 30 и 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 29 июля, в то время как остальные регионы Дальнего Востока плавятся от жары, выпал снег. Практически весь июль в регионах ДФО воздух прогревался до аномальных температур — от 35 градусов и выше.

Читайте также: В Гидрометцентре спрогнозировали пик жары в России