На юге Бразилии выпал снег с градом
Бразилиа, 29 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Бразилии в некоторых районах южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, сообщает портал G1, видео выпавшего снега опубликовано в Telegram.
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Отмечается, что снег выпал как минимум в 13 городах штата, в ряде районов прошел град. В южном штате Санта-Катарина 28 июля столбики термометров там опускались почти до — 8 градусов Цельсия.
По данным синоптиков, самые низкие температуры могут быть зарегистрированы в южных регионах 30 и 31 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 29 июля, в то время как остальные регионы Дальнего Востока плавятся от жары, выпал снег. Практически весь июль в регионах ДФО воздух прогревался до аномальных температур — от 35 градусов и выше.
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