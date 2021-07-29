Москва, 29 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Процедура реставрации Большого Каменного моста через Москву-реку идет с опережением графика. Об этом 29 июля сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pavel Kazachkov Вид на Большой каменный мост и Кремль

Чиновник отметил, что объект планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года — почти на год раньше намеченного срока.

«Сейчас работы идут с опережением графика. Нормативный срок — два года, мы же его сделаем примерно за год и в сентябре отдадим в эксплуатацию», — сказал Бирюков.