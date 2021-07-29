Москва, 29 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Посещают библиотеки с той или иной периодичностью 37% жителей России, из них 14% реже, чем в раз в год. Совсем не ходят в библиотеки 63% опрошенных, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Чаще посещают библиотеки молодые люди до 34 лет (47%) и люди старше 45 лет (30%). Женщины посещают библиотеки чуть чаще мужчин — 39% против 36%.

Мужчины предпочитают специализированные библиотеки — 12% против 9% и чаще ходят в читальный зал — 45% против 38%. Женщины чаще ходят в детские библиотеки — 14% против 6% и посещают мастер-классы — 14% и 11% соответственно.

Опрос проведен 9−26 июня 2021 года. Опрошены 5000 респондентов старше 18 лет в 755 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, библиотеки Москвы меняют концепцию и становятся городскими гостиными.

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