Вашингтон, 29 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Аукционная компания Cars & Bids выставила на продажу необычный кит-кар («автомобиль-конструктор») Exomotive Exocet 2018 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Cars & Bids Exomotive Exocet

Отмечается, что модель была создана в 2018 году на основе Mazda MX-5 Miata 2001 года выпуска. Автомобиль оснащен нагнетателем Track Dog Racing MP62, койловерами Flyin 'Miata V-Maxx, ветровым стеклом из оргстекла, задним антикрылом от автомобиля NASCAR Car of Tomorrow и гоночными сиденьями из углеродного волокна.

Пробег автомобиля Mazda Miata, который послужил донором для кит-кара, составляет около 128 тыс. км, а получившаяся после этого модель проехала всего 5,1 тыс. км. При этом Exomotive Exocet от Miata досталась трансмиссия и электрическая система.

В движение Exocet приводит 1,8-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель Miata. Мощность мотора составляет 142 л. с. и 169 Нм крутящего момента. Однако это без учета нагнетателя, который, вероятно, увеличивает эти цифры. В паре с агрегатом идёт 5-ступенчатая «механика» от Miata.

Ранее компания Bring a Trailer продала модель Dodge Viper в версии GTS-R Final Edition ACR за 402 тыс. долларов (около 29,19 млн рублей).

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