Саратов, 29 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Саратове с начала года прозошло 1105 пожаров, в которых погибли 22 человека, еще 35 жителей получили различные травмы, сообщает 29 июля управление защиты населения и территорий города от ЧС.

Virginie Moerenhout Пожар

Свыше 60% пожаров зарегистрировано в местах проживания жителей. Причиной практически всех возгораний назван человеческий фактор. Где-то нарушены правила устройства и эксплуатации электрооборудования и электроприборов, где-то требования пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и газового оборудования. Неосторожное обращение с огнем, в том числе, неосторожность при курении и детская шалость также в числе основных причин возгораний.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области при пожаре, вспыхнувшем в частном доме в селе Наумовка в ночь на 29 июля, погибли пять человек, в том числе трое детей. Причины трагедии устанавливаются.

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