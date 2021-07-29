Петропавловск-Камчатский, 29 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. На Камчатке выловлено уже 200 тыс. тонн лосося из 360 прогнозируемых, которые по объёму стали третьими за всю историю. Основной улов пока приходится на восточное побережье края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в правительстве региона.

Лосось

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«В Карагинской подзоне уже освоено более 150 тысяч тонн. Вместе с тем входит в активную фазу рыбалка на западе, в первую очередь это Западно-Камчатская подзона, Соболевский район. Также наблюдаются хорошие подходы лосося в Камчатско-Курильской подзоне, Усть-Большерецкий район», — сказал министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

С хорошим подходом лососевых рыб к берегам Камчатки было принято решение об увеличении объёмов добычи. Так на 80 тыс. тонн увеличили вылов горбуши в Карагинской подзоне.

«В этом году в залив зашли хорошие объёмы нерки, кеты и горбуши. Сейчас обсуждаются добавки на этот район по горбуше. Также рассматривается необходимость добавок по западу, но пока рано говорить об этом. В перспективе, возможно, мы сможем превысить показатели, которые нам обещает наука», — сказал Здетоветский.

В лососевой путине-2021 задействовано недостаточно флота и транспорта. На этом сказалась пандемия коронавируса — из-за ограничительных мер не было возможности отремонтировать суда в КНР.

«Но это не отменяет того факта, что предприятия хорошо подготовились к путине и сейчас показывают рекордные результаты по вылову. Ожидаем, что такие же показатели скоро будем фиксировать на западе Камчатки», — отметил министр рыбного хозяйства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления государственной поддержки российским рыбакам.