Воронеж, 29 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждён 481 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июля. Сутками ранее число новых заразившихся составило 477 человек.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Выздоровевшими после коронавируса за сутки признан 281 воронежец. За тот же период скончались ещё 16 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего в Воронежской области на 29 июля положительные результаты тестов на коронавирус получили 103 045 человек, выздоровели 95 610 пациентов. Скончались 4 336 воронежцев с коронавирусом.