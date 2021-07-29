Чебоксары, 29 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ФГУП «Ударник» Российской академии сельскохозяйственных наук прошли торги по продаже имущества предприятия. Для участия была подана одна заявка — от СПК «Ударник», который зарегистрирован в том же селе, что и федеральное предприятие, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Коровник

Имущество федерального государственного унитарного предприятия «Ударник», расположенного в Моргаушском районе Чувашии, выставлялось на продажу как имущество сельскохозяйственного предприятия. Электронные торги проводились в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.

Предмет торгов: лот № 1 «Сельскохозяйственная организация (ФГУП «Ударник» РСА)». В частности, в лот включены четыре арочных склада, три водонапорные башни, три газопровода, семь гаражей, четыре коровника, пять телятников, три свинарника, гостиница, заправочная станция, пять зерновых складов, зерносушилка, картофелехранилище, картофелесеменоводческий комплекс, пять сенохранилщ, автомобили, трактора, сельскохозяйственная техника. Также в составе лота — скот.

Начальная цена имущества составила 61 270 442 рубля 29 копеек.

«Единственному участнику торгов сельскохозяйственному производственному кооперативу «Ударник» будет предложено заключить договор купли-продажи по цене предложения 61 270 442,29 рублей», — говорится, в частности, в протоколе о результатах проведения открытых торгов.

Отметим, что ФГУП «Ударник» был признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в ноябре 2014 года, тогда же была открыта процедура конкурсного производства.

По данным ЕГРЮЛ на 29 июля, ФГУП «Ударник» Россельхозакадемии зарегистрировано в 2002 году с уставным капиталом в 5 000 000 рублей, в настоящее время место «прописки» — село Юськасы Моргаушского района, улица Новая, 1. Заявленный основной вид деятельности — выращивание зерновых культур.

Что касается сельскохозяйственного производственного кооператива «Ударник», то по данным ЕГРЮЛ на 29 июля, он зарегистрирован в 2003 году, учредителями являются пять человек. Место «прописки» — село Юськасы Моргаушского района, улица Новая, 3. Указанный основной вид деятельности — выращивание зерновых культур.