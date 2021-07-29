Тамбов, 29 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Тамбовской области выявили три факта подделки сертификатов о вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД России.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцина от COVID-19

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26 июля сотрудниками полиции установлен медицинский работник одного из учреждений здравоохранения Тамбовского области, который за денежное вознаграждение предоставлял гражданам медицинские справки о вакцинации против коронавирусной инфекции и сертификаты о прививке без фактического её проведения с внесением ложных сведений в информационные системы. Также был установлен работник одного из муниципальных предприятий области, который воспользовался его незаконными услугами и предоставил своему работодателю фиктивную медицинскую справку о прививке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». В ходе расследования был выявлен еще один гражданин, который за денежное вознаграждение воспользовался услугами медработника и получил поддельный сертификат.

Аналогичный факт выявили в городе Мичуринске, где медицинский работник выдал местному жителю поддельный сертификат без прививки, а саму вакцину не использовал по назначению. По данному факту мичуринскими полицейскими возбуждено уголовное дело.

Третий факт выдачи медицинской справки о вакцинации выявили полицейские Ржаксинского района, где также фигурантом является медицинский работник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По всем фактам устанавливаются дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждане, которые воспользовались незаконными услугами. В полиции предупредили, что за покупку поддельного сертификата грозит уголовная ответственность вне зависимости от того, был ли использован документ.