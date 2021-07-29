Абакан, 29 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Коронавирусные ограничения ужесточили в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

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Власти республики подчёркивают, что эпидобстановка в Хакасии остаётся напряженной. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе значительно превышает среднероссийский.

Постановление о введении новых ограничений 28 июля подписал глава Хакасии Валентин Коновалов. Согласно постановлению, устанавливается полный запрет на проведение массовых мероприятий для предпринимателей, работающих в сфере развлечений и оказывающих услуги общепита.

В отели, на базы отдыха и курорты нельзя будет заселиться без отрицательного ПЦР-теста (сделанного не позднее 72 часов) или сертификата о прививке от COVID-19. Исключение сделано для переболевших коронавирусной инфекцией не более шести месяцев назад и имеющих соответствующий документ.

Работодателей просят перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы.

Детям и подросткам запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых с 20:00 до 07:00 по местному времени. Также им нельзя самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявили 12 384 носителя коронавируса.