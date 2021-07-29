Москва, 29 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Почти все солнцезащитные кремы могут раздражать кожу. К такому выводу пришли специалисты Роскачества после проверки 20 образцов отечественных и зарубежных солнцезащитных средств, сообщает 29 июля пресс-служба организации.

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Отмечается, что все исследованные кремы не вызывают аллергии и не раздражают слизистую, они безопасны для организма, так как не содержат патогенных микроорганизмов и тяжёлых металлов.

«А вот тест на кожно-раздражающее действие успешно прошел только один крем из 20. Это крем торговой марки Clarins», — отметили в Роскачестве и уточнили, что речь идёт о слабом раздражении, которое не вредит здоровью.

Исследование также показало, что почти во всех случаях показатель SPF соответствовал заявленному. Некоторые кремы, в том числе Ciel, Floresan, Levrana, A-Derma, легко смываются. После купания наносить их нужно снова.

Во многих случаях на упаковке не указаны правила нанесения крема и нет предупреждения о вреде длительного пребывания на солнце.

Лучшими кремами признаны Clarins и Nivea, худшими — Siberian Wellness, Levrana и Weis.

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