Самара, 29 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля во время ДТП в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что днем 29 июля в Богатовском районе столкнулись автомобиль «Lada Priora» и самосвал «Shacman».

По предварительной информации, водитель самосвала выехал на полосу встречного движения, там произошло столкновение с легковым автомобилем с последующем опрокидыванием кювет.

Отмечается, что в результате ДТП получил не совместимые с жизнью травмы водитель легковушки.

Количество пострадавших уточняется. «Полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливают очевидцев и выясняют все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате ДТП погиб один человек.