Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга выявила преступную схему фиктивной вакцинации от COVID-19. Врач и медсестра за несколько тысяч рублей предоставляли справки о якобы пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции, а также отрицательных ПЦР-тестах. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО Полиция Петербурга выявила схему фиктивной вакцинации от COVID-19

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Выйти на «оборотней в белых халатах», решивших нажиться на недобросовестных гражданах, помог мужчина, который в конце июня оплатил справку о якобы полученном отрицательном ПЦР-тесте. Деньги он перевел на электронный счет, указанный в группе телеграмм-канала, однако незаконная услуга оказана ему не была. Как выяснилось, экономическая полиция Петербурга во время профилактического рейда заблокировала группу. В результате чего обманутый петербуржец подал заявление о мошенничестве в полицию.

Расследуя дело, полицейские вышли на след настоящих медицинских работников. Но перед этим они задержали 36-летнего безработного мужчину, в квартире которого во время обысков были обнаружены печати различных медицинских учреждений и юридических лиц, печати врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации от СOVID-19 с QR-кодами, диагностические карты, медицинские заключения.

«В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, а также сообщил данные клиентов, которым делал подложные сертификаты о вакцинации от СOVID-19 и указал медицинские учреждения, работники которых помогали ему с заполнением документов», — отметили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). А после задержали 31-летнюю сожительницу мужчины, работавшую врачом. Как выяснили, она привлекла к преступной схеме 53-летнюю медсестру из другого медицинского учреждения города.

«Медсестра была исполнителем фиктивной вакцинации, неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на клиентов, которые даже не появлялись в медучреждении. При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в сервисе «Госуслуги». Подготовленные справки о вакцинации медсестра затем передавала сожителю врача, на которого была возложена задача по поиску новых клиентов», — рассказали в Главке.

За свою работу медработник получала от врача от одной до двух тысяч рублей с «вакцинации» клиента. По данным полиции, в общей сложности услугами злоумышленников воспользовались десятки несознательных граждан.

«В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности. Все трое подозреваемых допрошены. Им избрана мера принуждения — обязательство о явке», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.