Москва, 29 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Москве с начала года отремонтировано порядка 16 млн кв. метров улично-дорожной сети. Такие цифры по состоянию на 29 июля привел заместитель мэра столицы Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Ремонт дороги

«В этом году нам необходимо отремонтировать 23,5 млн кв. метров асфальтовых покрытий. К работам приступили в конце апреля. На данном этапе примерно около 16 млн кв. метров асфальтовых покрытий уже отремонтировано», — сказал вице-мэр.

По его словам, ремонт асфальтного покрытия ведется как на вылетных магистралях, шоссе, так и на дорогах первой и второй категорий, а также межквартальных. Завершить ремонтные работы в городе планируется к октябрю.