Стокгольм, 29 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Средняя цена за литр бензина марки Аи-95 в Швеции этим летом составляет порядка 16 крон (144 рубля), что можно сравнить с рекордно низкими ценами прошлого года, когда литр бензина стоил чуть менее 12 крон (108 рублей). Об этом 28 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Чуть более 2,5 лет назад в Швеции был побит рекорд, когда литр Аи-95 стоил целых 16,79 крон. Однако 28 июля 2021 года средняя цена поднялась до 16,59 крон за литр. Огромную долю в ней составляют налоги и НДС — 6,74 крон.

Отмечается, что цены на бензин также находятся на высоком уровне в других странах ЕС. В нескольких странах, включая Данию и Нидерланды, цена даже выше, чем в Швеции.

«Основная причина заключается в том, что цена на сырую нефть сегодня составляет чуть более 75 долларов за баррель, год назад она была 30 долларов за баррель», — рассказал в интервью SVT генеральный директор Института нефти и биотоплива (SPBI) Йохан Андерссон.