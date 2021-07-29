Сидней, Австралия, 29 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Власти самого крупного города Австралии Сиднея вновь ужесточили локдаун. Теперь режим жесткого карантина, который длится уже пятую неделю подряд, предписывает гражданам не покидать свои дома более чем на десять километров и выходить на улицу только в случае необходимости. Об этом 29 июля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Уровень распространения коронавирусной инфекции не уменьшился, а количество новых случаев продолжает расти с каждым днем», — рассказала корреспондент ТТ Сюзанна Перссон Осте в студии SVT.

Журналистка также отметила, что жители Сиднея все чаще начинают сомневаться в необходимости жестких мер со стороны властей. На улицах города появляется все больше полицейских, которые выписывают гражданам штрафы за нарушение локдауна.

«Это будет еще более тяжелое время, чем раньше», — предположила Осте.