Рязань, 29 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Сорваны сроки строительства пристройки к детском саду №99 в Рязани. Ситуация вопиющая, сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Admrzn.ru Детский сад №99 в Рязани

В детском саду №99 должна появиться ясельная пристройка на 80 мест. Этот объект, а также стройку в саду №110 выиграло на торгах ООО «Дега», однако подрядчик сорвал все сроки строительства, с ним расторгнуты контракты, компания включена в реестр недобросовестных поставщиков и в течение двух лет не будет допущена к участию в торгах.

«Министру строительного комплекса Вячеславу Меньшову поручил проработать вопрос, возможно, обратиться в правоохранительные органы. Оперативно начат конкурс на определение нового исполнителя. Потребовал от минстроя несмотря ни на что завершить строительство в этом году, в случае невыполнения приму кадровые решения. Объект крайне важный: нужно, чтобы у детей был современный детский сад, чтобы мы могли сказать родителям, что сделали абсолютно всё, чтобы исправить ситуацию. Минстрой обязан максимально обезопасить реализацию проектов от таких недобросовестных подрядчиков. Надо лучше работать!» — написал губернатор.

В 2021 году в Рязани в рамках национального проекта «Демография» планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов для детей ясельного возраста: двое отдельно стоящих здания и 10 пристроек к детским садам. По данным мэрии, на всех объектах, кроме садов №№99 и 110, работы идут по плану.