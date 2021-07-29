В Рязани подрядчик сорвал сроки строительства детского сада
Рязань, 29 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Сорваны сроки строительства пристройки к детском саду №99 в Рязани. Ситуация вопиющая, сообщил на своей странице в социальной сети губернатор Рязанской области Николай Любимов.
В детском саду №99 должна появиться ясельная пристройка на 80 мест. Этот объект, а также стройку в саду №110 выиграло на торгах ООО «Дега», однако подрядчик сорвал все сроки строительства, с ним расторгнуты контракты, компания включена в реестр недобросовестных поставщиков и в течение двух лет не будет допущена к участию в торгах.
В 2021 году в Рязани в рамках национального проекта «Демография» планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов для детей ясельного возраста: двое отдельно стоящих здания и 10 пристроек к детским садам. По данным мэрии, на всех объектах, кроме садов №№99 и 110, работы идут по плану.