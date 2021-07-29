29 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях Украины обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что правительство Украины приняло решение помочь Литве укрепить границу с Белоруссией посредством передачи стране партии колючей проволоки.

Оксана Переможенко, , 12:59 — REGNUM Правительство Украины приняло решение помочь Литве укрепить границу с Белоруссией посредством передачи стране партии колючей проволоки. Об этом 28 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Литва обратилась к Украине за помощью, поскольку в страну попадает много нелегалов со стороны Белоруссии.

Колючая проволока Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина», PavlovskyNews. В социальной сети Facebook новость обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие комментирующие вспомнили о проекте по строительству стены на границе Украины и России, которому дал старт бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Богатейшая страна у нас. Можем себе позволить», — не без сарказма написал Александр.

«Что это за проволока, надо видеть. Ножницами чик-чик — и вот он я, встречай меня», — пишет Папай S.

Белорусско-литовская граница Gpk.gov.by

«У нас такой проблемы нет. Никакие мигранты к нам не ломятся. И даже «клятi москалi» («клятые москали». — О. П.)» — добавил Kyrortnik.

«Ха! Администрация президента при Порошенко закупила ещё в 18-м году 250 км колючей проволоки, небось, планировалось отгородиться от 70% избирателей. Вот туда её, колючую, и отправить!» — призвала Irina.

«Попробовали бы не одобрить, не приехали бы на «Крымскую платформу», всё ради платформы», — написала Ludmila.

«Надо к колючей проволоке приложить Яценюка как известного строителя стен. Помогать так помогать», — иронизирует Елена Х.

«Вот это я понимаю — взаимопомощь. Свою стену не достроили, а стратегического партнёра выручают. Добрейшей души люди», — с сарказмом добавила 39 791 TLPlornikova.

«Чё там мелочиться, пора уже газовые камеры и печи для концлагерей делать. Проволоку можно было передать молча, не такой это и стратегический товар. Но тупорылые клоуны растрезвонили об этом на весь мир как вэлыку пидтримку (большую поддержку. — О. П.) братских прибалтов», — отметил Neragul.

«Самим надо отгораживаться, а то оставшиеся сбегут», — добавил Александр.

«Ну что ж, кто-то за международную безопасность решает, кто-то за колючую проволоку. Каждому своё, как говорится», — пишет Artem B.

«Провели бы лучше бартер. Шпроты на проволоку», — шутит Валентин В.

«Ну очень впечатлил! С забора Яценюка снял или за свои купил колючую?» — задался вопросом Олег Т.

«Обнести всю ВР (Верховную раду. — О. П.) колючей проволокой…» — призвала Надежда К.

Верховная рада Украины

«Вот дожили, Литва даже не может себя обеспечить производством колючей проволоки. Простейшая технология — и то профукали. А еще считается европейской страной. До чего власти страну довели? Разворовали», — отреагировал Марат А.

«Надо Кулебе еще поскрести по сусекам и отправить Литве в дополнение к колючей проволоке партию граблей. Коварство этого садового инструмента известно издревле, главное, грамотно разложить вдоль границы и ждать звонких ударов черенком по лбу», — подытожил Владимир М.

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