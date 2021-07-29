Стокгольм, 29 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Природа Высокого побережья Швеции, расположенного на берегу Ботнического залива, год от года привлекает все больше и больше туристов, а также транспортных средств. Однако транспортные сети не рассчитаны на такой огромный поток туристов. Более от того, от автомобилистов страдают жители окрестностей, поскольку дорога, ведущая к побережью, проходит через частные усадьбы. Об этом 29 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Владимир Югасов ИА REGNUM Природа

Одними из многих пострадавших стала семья Берглундов, через участок которых пролегает узкая гравийная дорога, ведущая в национальный парка Скулескуген.

«В прошлом году 40 000 автомобилей проехали прямо по нашему двору», — рассказал журналиста Микаэль Берглунд.

Отмечается, что дорога пересекает несколько участков в селе Кел, жители которого стали все чаще покидать свои усадьбы.

«То, что сюда приезжает много туристов, не проблема. Мы понимаем, что люди хотят выбраться на природу, и никто не должен лишать их этого права. Но должно быть какое-то решение. Эта дорога очень узкая и не рассчитана на такое интенсивное движение», — объяснил Микаэль.