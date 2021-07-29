В Швеции по территории частной усадьбы проехали 40 тыс. автомобилей
Стокгольм, 29 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Природа Высокого побережья Швеции, расположенного на берегу Ботнического залива, год от года привлекает все больше и больше туристов, а также транспортных средств. Однако транспортные сети не рассчитаны на такой огромный поток туристов. Более от того, от автомобилистов страдают жители окрестностей, поскольку дорога, ведущая к побережью, проходит через частные усадьбы. Об этом 29 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Одними из многих пострадавших стала семья Берглундов, через участок которых пролегает узкая гравийная дорога, ведущая в национальный парка Скулескуген.
«В прошлом году 40 000 автомобилей проехали прямо по нашему двору», — рассказал журналиста Микаэль Берглунд.
Отмечается, что дорога пересекает несколько участков в селе Кел, жители которого стали все чаще покидать свои усадьбы.
«То, что сюда приезжает много туристов, не проблема. Мы понимаем, что люди хотят выбраться на природу, и никто не должен лишать их этого права. Но должно быть какое-то решение. Эта дорога очень узкая и не рассчитана на такое интенсивное движение», — объяснил Микаэль.