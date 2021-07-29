Москва, 29 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Подготовка Москвы к отопительному сезону идет в соответствии с графиком. Об этом 29 июля сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

Чиновник отметил, что к началу отопительного сезона в городе нужно подготовить свыше 73,5 тыс. зданий и сооружений, 55 тыс. км различных подземных коммуникаций, а также более 115 тыс. км электросетей и ряд других объектов.

В то же время вице-мэр заверил, что Москва готова к любым погодным условиям зимой 2021−2022 года. Не зависимо от метеоусловий в столице будет обеспечено бесперебойное снабжение отоплением, горячей водой и другими ресурсами. Коммунальные службы города располагают 23,5 тыс. единиц спецтехники, в том числе 18 тыс. снегоуборочных машин.

«Этого достаточно, чтобы мы справились с очисткой городских территорий при необходимости. Прошли периоды, когда в Москве за сутки выпадало до 50 миллиметров снега, и задачи по уборке достойно решались», — сказал Бирюков.