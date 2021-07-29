Ереван, , 11:31 — REGNUM В ночь на 29 июля вооруженные силы (ВС) Азербайджана обстреляли позиции ВС Армении на участке границы в Гегаркуникской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба армянского минобороны.

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«Азербайджанские ВС, нарушив достигнутые накануне соглашения о прекращении огня, около 3 часов ночи открыли стрельбу по армянским позициям на участке границы в Гегаркуникской области», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что предпринятые армянской стороной ответные действия заставили азербайджанскую сторону прекратить огонь.

Кроме того, указывается, что по состоянию на 07:00 (06:00) ситуация спокойная и добавляется, что ВС Армении полностью держат ситуацию под своим контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс заявил, что США обращаются с призывом к Армении и Азербайджану выполнять свои обязательства по прекращению огня.

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