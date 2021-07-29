Красноярск, 29 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили пять лесных пожаров — в Богучанском, Енисейском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Alh-rb.ru Лесной пожар

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В тушении принимали участие более 330 человек, применялось 16 единиц техники, работали свыше 20 воздушных судов. По предварительным данным, причинами возгораний стали сухие грозы.

29 июля в крае зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 2,2 тыс. га. Возгорания действуют в Богучанском, Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в регионе было зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади 1334 га.