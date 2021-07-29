Кишинёв, , 11:27 — REGNUM Партия «Действие и солидарность» (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, заявила о формировании правящего большинства в парламенте. Об этом было заявлено на заседании 29 июля.

Парламент Молдавии Socialistii.md

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«На заседании фракции была принята декларация о создании абсолютного парламентского большинства», — сообщил депутат Сергей Литвиненко.

Фракцию возглавил Михаил Попшой. Вице-председателями избраны депутаты Владимир Боля, Вероника Рошка, Дойна Герман, Лилиан Карп.

Кроме того, в парламенте Молдавии XI созыва созданы ещё две парламентские фракции: фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция партии «Шор». Так, бывший спикер парламента Зинаида Гречаная станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов в парламенте. Фракцию партии «Шор» возглавит Илан Шор.

Как сообщало ИА REGNUM, на досрочных выборах в парламент Молдавии, которые прошли в республике 11 июля, партия «Действие и солидарность», поддерживающая действующего президента Майю Санду, набрала 52,8% голосов. В парламент также прошли Избирательный блок коммунистов и социалистов (27,17%) и партия «Шор» (5,74%).

Так, партия «Действие и солидарность» (PAS) получила 63 мандата из 101, Блок ПКРМ и ПСРМ — 32 мандата и партия «Шор» — шесть мандатов.

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Добавим, что первое после выборов заседание парламента Молдавии, состоявшееся 26 июля, депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» прекратили сразу после завершения выступления президента республики Майи Санду. Депутат от ПДС Игорь Гросу объявил с трибуны, что следующая встреча пройдёт 29 июля, после этого член парламентского большинства покинули зал заседаний. Депутаты не приняли ни одного решения, в том числе не избрали спикера парламента.