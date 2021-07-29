Черногория, 29 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Медицинские работники и пациенты направили в Институт лекарственных средств Черногории в общей сложности 358 сообщений о предполагаемых побочных эффектах после применения вакцины против коронавируса, пишет издание Dnevne novine.

Вакцинация

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В Черногории было введено 322 759 доз различных вакцин, что означает, что на каждые 5000 полученных доз было зарегистрировано пять предполагаемых побочных эффектов.

По данным института, наибольшее количество сообщений, в общей сложности 231, было направлено на российский Sputnik V.

За ним следует китайский Sinopharm с 71 отчетом, AstraZeneca с 55, в то время как до сих пор был представлен один отчет о предполагаемых побочных реакциях после применения вакцины Pfizer.

Немного большее количество сообщений о вакцине Sputnik V по сравнению с другими, как они объясняют, в первую очередь является следствием того факта, что большое количество медицинских работников получили эту вакцину, которая была первой вакциной против короны в Черногории.

«Осознавая важность мониторинга безопасности, они сообщили о большом количестве побочных реакций, которые они испытали сами после вакцинации. Наиболее частыми побочными эффектами после введения вакцины COVID-19 являются лихорадка, боль в месте инъекции и недомогание. Кроме того, после введения вакцины сообщалось о головной боли, дрожи, а также боли в мышцах и суставах», — сообщили в институте.