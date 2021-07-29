Москва, 29 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Меньше половины жителей России (45%) вешают трубку, когда понимают, что им звонит мошенник. Остальные продолжают разговор либо из любопытства, либо ради забавы и троллинга, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ВТБ.

Телефонный мошенник

Отмечается, что в целом лично с телефонным мошенничеством сталкивалось 76% граждан. Вместе с тем каждый второй респондент заявил, что равнодушен к таким звонкам, а четверть опрошенных признались, что они их раздражают.

Защиту на своем смартфоне от нежелательных номеров использует половина граждан, однако 84% из них всё равно отвечает на звонки преступников. Также оказалось, что о действиях мошенников в правоохранительные органы сообщает лишь четверть респондентов.

Сколько человек приняло участие в исследовании, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, с телефонным мошенничеством и обманом в онлайн-играх сталкивались 76% российских школьников. Примерно 13% пострадавших от кибермошенников — моложе 20 лет. Пользуются злоумышленники тем, что жертвы плохо знают основные правила информационной безопасности.

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