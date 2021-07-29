Уфа, 29 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Пешеход погиб в результате наезда на него грузовика в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Сообщается, что ночью 28 июля в Иглинском районе на 1531 км автотрассы Челябинск — Уфа — Самара грузовик «Mercedes-Benz Actros», за рулем которого находился 53-летний житель Уфы, наехал на 52-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Отмечается, что пешеход получил не совместимые с жизнью травмы.

«Световозвращающих элементов на одежде мужчины не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП на трассе погиб мотоциклист.