Москва, 29 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Более 70% жителей России не хотели бы менять место жительства в пределах страны, но каждый четвёртый скорее хотел бы этого. Таковы результаты опроса о внутренней миграции, опубликованные 29 июля на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

alex Roosso Краснодар

«Большинство наших соотечественников (72%) не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительства, каждый четвертый (25%) скорее хотел бы», — отмечают социологи.

Переехать чаще всего хотят молодые люди. В возрастной категории от 18 до 24 лет таких — 44%, тогда как среди людей старше 60 лет — всего 11%.

Чаще всего жители России хотели бы поселиться в Москве (24%), Санкт-Петербурге или Краснодаре (по 12%). В Краснодарский край, Московскую и Ленинградскую области хотели бы переехать 19%, 11% и 6% респондентов соответственно.

В другой населённый пункт жителей России влекут более высокий уровень жизни (17%), более хороший климат (15%) и возможность быть ближе к родственникам (9%).

Напротив, удерживает опрошенных на месте жительства то, что «всё устраивает» (35%). В числе других причин — родные и друзья (17%), родные места (11%), возраст (10%) и привычка (8%).

Опрос проводился 11 июля методом телефонного интервью и охватил 1600 российских граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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