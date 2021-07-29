Берлин, 29 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Немецкая компания Audi начнет производство электрических версий седана Audi A6 E-Tron в 2023 году. Об этом сообщает издание Roadshow со ссылкой на представителя Audi.

Audi Концепт Audi A6 E-Tron

Ранее представители Audi сообщили, что серийная модель будет почти не отличима от концепта.

Построена новинка на новой электрической платформе Premium Platform Electric, которая была разработана компаниями Audi и Porsche. Пока неизвестно, какую силовую установку получит серийная модель.

Концепт A6 оснащается двумя электродвигателями мощностью 469 л. с. На одном заряде такой электрокар может проехать около 435 миль (700 км). Длина прототипа составляет 4960 мм, ширина — 1960 мм, а высота равна 1440 мм.

Напомним, концептуальная версия Audi A6 E-Tron была представлена на автомобильной выставке в Шанхае 19 апреля текущего года.

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