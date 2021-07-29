Кишинёв, 29 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В ходе заседания парламента Молдавии нового созыва 29 июля было объявлено о создании трёх фракций. Трансляцию из зала заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Socialistii.md Парламент Молдавии

Это второе заседание парламента после выборов, прошедших 11 июля. В нём приняли участие 91 депутат из 101. Народный избранник от партии «Действие и солидарность» (ПДС) Сергей Литвиненко объявил, что фракцию ПДС возглавит Михай Попшой. Эта фракция сформировала парламентское большинство.

Блок Партии коммунистов и Партии социалистов сформировали свою фракцию. Её возглавила экс-спикер парламента Зинаида Гречаная. Депутат Василий Боля объявил, что эта фракция уходит в оппозицию.

Также о создании своей фракции заявили депутаты от партии «Шор». Ее возглавил лидер партии Илан Шор, объявленный в международный розыск. Депутат Марина Таубер, объявила, что эта фракция уходит в «конструктивную оппозицию».

Напомним, в ходе парламентских выборов в Молдавии партия ПДС, основанная молдавским президентом Майей Санду, получила 63 места в парламенте. Блоку социалистов и коммунистов досталось 38 мест, партии «Шор» — шесть. Спикера парламента нового созыва пока не выбрали.