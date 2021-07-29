Багдад, 29 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В результате крушения вертолета в северо-восточной иракской провинции Салах-эд-Дин погибли пять человек. Об этом 29 июля сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на объединенное оперативное командование ВС страны.

(сс) KGG1951 Ми-17

«Скорбим о пятерых героях — летчике-полковнике Усаме аз-Зубейди, пилоте-майоре Али Фаделе Гадбане и членах экипажа вертолета Ми-17, погибших в катастрофе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что трагический инцидент произошел неподалеку от района Амерли в 02:45 (совпадает с мск) во время выполнения боевого задания. При этом причины падения винтокрылой машины не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стало известно, что при падении самолета в Ивано-Франковской области Украины разбились хасиды из США.