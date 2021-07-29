Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Действуя «оппозиционным» рычагом, США и их союзники намерены превратить Белоруссию в своего нового сателлита на границе с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 июля, комментируя высказывания экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Тихановская заявила, что в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом она призвала его «помочь сделать Белоруссию примером ненасильственного перехода к демократии». Стране нужны «новые свободные выборы под международным контролем», а виновные в белорусском кризисе (близкие соратники Александра Лукашенко) «должны быть привлечены к ответственности в международных судах», полагает Тихановская.

« Приём Джо Байденом Светланы Тихановской, которую западные политики и СМИ провозглашают «лидером белорусской оппозиции» — это крупный политический шаг США, направленный, прежде всего, против России. Видимо, ещё один результат Женевской встречи.

Американцы будут и далее активно «накачивать» фигуру Тихановской, формировать видимость активной деятельности белорусских «оппозиционеров». Непонятно, зачем в эту кампанию столь активно включились российские СМИ. Я бы внимание к Тихановской и компании уполовинил, как минимум.

Совершенно очевидно, что, действуя этим «оппозиционным» рычагом, США и их союзники намерены превратить эту страну в своего нового сателлита на границе с Россией, одновременно окупив для себя эту операцию разграблением и разрушением белорусского народного хозяйства.

Встаёт вопрос: а кого мы политически усиливаем сейчас в Белоруссии, с кем работаем, кто, наконец, может рассматриваться в качестве фигуры, способной заменить Александра Лукашенко в качестве лидера народной и дружественной России Белоруссии?

Тихановская твердит о «ненасильственном переходе к демократии», понимая, что параллели с Украиной в случае с происходящим в Белоруссии и планами Запада в отношении неё неизбежны. Но на Украине насильственным был переход как раз не к демократии, а к автократии — это сейчас мы видим, в частности, по репрессиям киевского режима в отношении действительного лидера настоящей оппозиции на Украине Виктора Медведчука.

В случае прихода американцев в Белоруссию никакой демократии там не будет — будет серьёзнейший внутренний конфликт с не меньшим кровопролитием, чем на Украине.