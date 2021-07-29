Москва, 29 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Прогноз МВФ, согласно которому в 2021 году мировая экономика покажет шестипроцентный рост, выглядит весьма оптимистично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил директор «Центра исследований производительности» экспертного института ВШЭ Илья Воскобойников.

AgnosticPreachersKid МВФ

«Можно представить, что этот рост складывается из долгосрочной и восстановительной компонент. Если судить по данным МВФ за период с 1980 года, это максимальный рост. Предыдущий пик в 5,5% приходится на предкризисный 2007 год, а следующий в 5,4% — на 2010, год восстановления после глобального кризиса 2008−2009 годов, — рассказал Воскобойников. — Если грубо оценивать долгосрочный рост глобальной экономики в 3,5% (примерно средний рост за 2010−2019 гг.), а эффект восстановления — в 1,5 — 2%, то оценка сверху будет примерно 5,5%».

При этом Воскобойников уточнил, что в настоящее время трудно сказать, в какой мере изменился долгосрочный рост мировой экономики.

«Если считать, что он остаётся неизменным и соответствует тому, который мировая экономика демонстрировала в последние 10 лет до пандемии, то он составляет 3,5−3,7% в год. Значит, через два-три года следует ожидать выхода на тот же уровень, — пояснил Воскобойников. — В то же время пандемия может запустить процессы, влияющие на долгосрочный рост. С одной стороны, это рост транспортных издержек. Неясно, когда пандемийные ограничения будут полностью отменены. Но пока они есть, снижается мобильность людей и, видимо, отчасти товаров. С другой стороны, мир получил опыт удалённой работы, и часть работников, наверно, в офис уже не вернётся даже в случае полного преодоления пандемии. Не очень понятно, как это изменит рынок труда, но изменения могут повлиять и на долгосрочный рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что успехи вакцинации в развитых странах повышают спрос на товары российского экспорта.