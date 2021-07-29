Москва, 29 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит генерального прокурора РФ Игоря Краснова разобраться в ситуации вокруг судьбы школьницы из Краснодара, у которой, со слов жителей, после прививки от коронавируса с разницей в несколько дней якобы погибла вся семья, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы — все новости»

Парламентарий обратил внимание Генпрокурора на то, что в соцсетях идет обсуждение судьбы А. Колесниковой, ученицы 6 класса школы №61 хутора Ленина Карасунского внутригородского округа города Краснодара, у которой, со слов жителей, после прививки от ковида с разницей в несколько дней якобы погибла вся семья: папа, мама, дедушка и бабушка, ребенок остался сиротой, опекунством над которой сейчас занимается тетя (сестра отца).

«Учитывая большой общественный резонанс, беспокойство о судьбе ребенка и возможные попытки мошеннических действий, в связи с начатым сбором денежных средств в интересах ребенка, прошу Вас дать поручение о проверки вышеназванной информации», — говорится в запросе.

В случае подтверждения достоверности факта сиротства депутат просит сообщить причину смерти членов семьи ребенка.

Читайте также:На Кубани план по прививкам от коронавируса выполнен на 54%