Москва, 29 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Свыше 70% жилого фонда Москвы готово к началу отопительного сезона. Об этом 29 июля заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

СГК Отопительный сезон

Чиновник также отметил, что объекты социальной сферы и жилье на территории города должны быть готовы к зимнему сезону не позднее 1 сентября.

«Объекты большой энергетики — это 13 ТЭЦ, порядка 200 больших, малых, средних котельных по городу, должны быть готовы к 25 сентября, то есть к пуску тепла. Все учреждения социальной сферы выполняют графики и уже подготовлено к зиме примерно 70%. К зиме подготовлено 72% объектов жилого фонда», — сказал Бирюков.