Екатеринбург, 29 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Врачи Свердловской областной детской клинической больницы провели уникальную процедуру EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Департамент информполитики Свердловской области Операция EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment)

Специалисты осуществили хирургическую манипуляцию во время кесарева сечения — в этом случае ребёнок частично извлекается из чрева матери, но пуповина при этом не пересекается. Новорожденного снабжают кислородом через плаценту, пока хирурги делают ему операцию.

У младенца ещё внутриутробно обнаружили аномалию развития дыхательных путей, и операция была единственным выходом из ситуации. Процедура проведена успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оренбургские врачи провели уникальную операцию пациенту с опухолью почки.