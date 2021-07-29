Москва, 29 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Москве в ходе тестового электронного голосования выдали 8 тыс. бюллетеней к 9:10 утра. Об этом 29 июля сообщает сайт Общественной палаты столицы.

Minsvyaz.ru Электронное голосование

За первый час работы тестового голосования выдано 8 тыс. бюллетеней, при этом система работает штатно, говорится в информации на сайте.

Напомним, в 8:00 в Москве началось тестирование системы электронного голосования, проверяется её устойчивость к нагрузкам и попыткам взлома.