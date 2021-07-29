Уфа, 29 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Более 100 уголовных дел в отношении браконьеров возбуждено в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Браконьерство

Сообщается, что каждую весну в период нереста в России вводится запрет на добычу водных биологических ресурсов. Сотрудники правоохранительных органов организовывали рейды для выявления и пресечения фактов незаконной их добычи.

В результате они изъяли свыше 300 орудий лова, около 10 тысяч метров сетей и 49 транспортных средств. Кроме этого, было возбуждено свыше ста уголовных дел и составлено более 300 протоколов об административных правонарушениях.

«В суды республики направлено 68 уголовных дел в отношении 78 обвиняемых, причинивших своими противоправными действиями ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили депутата за незаконный отстрел косуль.