Калининград, 29 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В арбитраж Калининградской области поступил очередной иск о банкротстве авиакомпании «Скол». Многомиллионные претензии к перевозчику заявил налоговый орган. Дело пока не приняли к производству, но в арбитраже уже есть один не до конца рассмотренный иск о несостоятельности «Скола», передаёт ИА REGNUM.

Pavel Adzhigildaev Авиакомпания «СКОЛ»

УФНС России по Калининградской области обратилось в суд 28 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 193 077 106,64 рубля. Детали пока не сообщались.

Напомним, ранее иск о банкротстве был подан ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Претензии были заявлены на сумму 477 314 066,32 рубля. Они на сегодня не рассмотрены, заседание назначено на 1 сентября 2021 года.

Помимо этого, в мае 2021 года ГТЛК взыскала с авиакомпании почти 2 млрд рублей по договорам лизинга. Решение на сегодня оспаривается. Заседание по делу назначено на 8 сентября 2021 года. 16 сентября суд также рассмотрит иск ГТЛК об изъятии предмета лизинга. Вероятно, речь идёт о самолёте.