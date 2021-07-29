Якутск, 29 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении на территории ряда сельскохозяйственных районов режима чрезвычайной ситуации, связанной с небывалой засухой, которая нанесла серьёзный урон сенокосной кампании, сообщили 29 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Засуха

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Дефицит осадков и засушливое лето привели к значительному недобору заготовки сена от плана в Томпонском, Усть-Алданском, Оймяконском, Нюрбинском, Олёкминском, Сунтарском, Чурапчинском, Хангаласском, Намском, Амгинском, Мегино-Кангаласском районах. Здесь наблюдается низкий травостой. В ряде районов неблагоприятная кормозаготовительная кампания усугубляется и природными пожарами.

Айсен Николаев поручил заготовить недостающий объём сена по возможности в пределах республики. Поставлена задача максимального освоения всех имеющихся сенокосных угодий, в том числе в труднодоступных и островных участках.

В районах Якутии будут организованы мобильные бригады для заготовки сена на отдалённых сенокосных угодьях, расположенных на расстоянии более 60 км от населённых пунктов. Бригадами на дальних сенокосных угодьях планируется заготовить свыше 33,5 тыс. тонн сена.

Также правительство республики ведёт работу с федеральным профильным министерством, в том числе и в части выделения компенсации для возмещения затрат на приобретение концентрированных кормов.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 22 июля ввёл в регионе режим ЧС из-за засухи.