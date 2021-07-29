Москва, 29 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Главный фактор, провоцирующий стрессовые ситуации на работе, — отношение начальства к сотрудникам. Так считают 22% работающих граждан, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Bernard Goldbach Стресс

Также к основным стрессовым факторам на работе опрошенные отнесли некорректное поведение коллег и конфликты в коллективе (11%), уровень заработной платы (5%), большую нагрузку на работе (4%).

У 4% вызывает стресс неопределенность поставленных задач и непрофессионализм коллег, задержка зарплаты, отсутствие рабочих заданий, работа в авральных (по 3%). Только 8% не испытывают стресс на работе.

Опрос проведен 9 июня-27 июля 2021 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 340 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, самым распространенным способом борьбы со стрессом жители России назвали самоуспокоение, настрой на позитивный исход ситуации (9%).

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