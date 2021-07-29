Чита, 29 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Забайкальском крае общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 56 024. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлено 276 новых носителей.

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Скончались за сутки семь человек, а всего жертвами коронавируса в регионе стали 1154 жителей. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 49 990 пациентов, в том числе 217 за последние сутки.

«В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, на текущий момент 194 человека находятся в тяжелом состоянии, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — отметили в правительстве.