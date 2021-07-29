Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Впервые с начала весенне-летнего сезона управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу официально разрешило купаться в одном-единственном водоёме на территории региона без угрозы для здоровья. Как сообщили 29 июля в надзорном ведомстве, этим водоёмом стало 1-е Суздальское озеро (Верхнее Суздальское) в Выборгском районе на севере Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Пляж Верхнего Суздальского озера в Петербурге

Управление с мая текущего года ведёт проверки водных акваторий 24 пляжей, за это время отобрано 240 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. До настоящего времени все водоёмы были небезопасны для купания.

Согласно результатам мониторинга все водные акватории, за исключением упомянутого озера, не соответствуют требованиям санитарного законодательства. В связи с этим управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания.

«Употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили санитарные врачи.