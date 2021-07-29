Москва, 29 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Москвичам для счастья нужно чувствовать себя хозяевами города. Об этом 29 июля заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, речь идет о голосовании жителей по тем или иным вопросам городской жизнедеятельности, а также о реализации инициатив населения властями.

«В этом и городское счастье, что москвич чувствует себя хозяином в Москве и его предложения реализуются властями города», — сказал Бирюков.