Ереван, , 11:08 — REGNUM Вдоль всей границы Армении и Азербайджана необходимо разместить российские пограничные посты. Об этом 29 июля на заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

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Глава армянского правительства указал на то, что, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества, ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется.

«Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества по разрешению сложившейся ситуации», — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы Армении и Азербайджана, а также разместить здесь опорные пункты российских пограничников. По словам Пашиняна, это позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений. Он добавил, что данную тему власти Армении намерены затронуть на переговорах с российской стороной в скором времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана произошло 12 мая 2021 года. Ереван заявил, что азербайджанские военные незаконно перешли через границу республики.