Барнаул, 29 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Прививочная кампания против коронавируса продолжается в Алтайском крае. Как сообщили ИА REGNUM 29 июля в краевом правительстве, в регионе привиты уже 466 370 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Завершили курс вакцинации 350 448 жителей края. Это 42,6% от подлежащих вакцинации. Еще 49 тысяч человек записались на прививку через портал госуслуг и по телефонам кол-центров поликлиник.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала прививочной кампании в регион поступило более 540 тысяч комплектов вакцины против коронавируса.